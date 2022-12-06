«Затишье перед бурей»: финансист рассказал, что будет с долларом в конце года

В конце года ожидаются изменения курса доллара. Об этом рассказал финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов. На протяжении осени американская валюта была стабильна и не показывала резких скачков.

«Можно отметить «затишье перед бурей». Но к концу года высокой волатильности ожидать не стоит», - считает эксперт.

Кравцов напомнил, что статистически за последние пять лет доллар к рублю имел диапазон от 2 до 4 рублей в декабре. Но в этом году падения американской валюты едва ли стоит ждать.