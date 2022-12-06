«Девальвация»: финансист предсказал, что будет с рублем сразу после Нового года

Россияне пристально следят за курсом валют. Многих волнуют перспективы рубля и доллара. Что именно ждет валюту, и как будет обстоять дело с долларом после новогодних праздников, рассказал финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов.

Эксперт признал, что курс доллара на уровне 60 рублей не выгоднее российской экономике, поскольку она находится в жестких рамках санкций.

«Если в перспективе цена на нефть будет снижаться, а курс доллара останется прежним, то это приведет к уменьшению денег в национальной валюте в рамках бюджета страны. А введение в декабре эмбарго на российское сырье со стороны Евросоюза только усилит этот эффект.

Следовательно, Минфину РФ будет сложнее сохранять прежний уровень доходов бюджета и постарается найти эффективное решение. Одним из таких может стать девальвация рубля», - цитирует финансиста rg.ru.

А вот что касается доллара в нашей стране, то его курс будет расти, когда спрос на него превысит предложение. Пока же все происходит наоборот, потому и курс остается неизменным в последнее время.