Идеальный любовный союз: названы имена с наилучшей совместимостью

Мужские и женские имена несут в себе сакральный смысл, считают эксперты.

Иногда совместимость влюбленных сложно объяснить. Но астрологи находят ключ к разгадке такого магнетизма в именах людей.

Так, специалисты видят хорошую совместимость у имен Анна и Алексей:

«Если Анна от природы нежна и уязвима, то Алексей готов защищать ее, беречь ее чувства и окружать заботой. Обычно эти люди остаются вместе на всю жизнь, находя массу общих интересов».

А вот в паре с именами Елизавета и Павел спутник будет поддерживать целеустремленную спутницу: