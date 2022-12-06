Идеальный любовный союз: названы имена с наилучшей совместимостью

Мужские и женские имена несут в себе сакральный смысл, считают эксперты.
Иногда совместимость влюбленных сложно объяснить. Но астрологи находят ключ к разгадке такого магнетизма в именах людей.
Так, специалисты видят хорошую совместимость у имен Анна и Алексей:
«Если Анна от природы нежна и уязвима, то Алексей готов защищать ее, беречь ее чувства и окружать заботой. Обычно эти люди остаются вместе на всю жизнь, находя массу общих интересов».
А вот в паре с именами Елизавета и Павел спутник будет поддерживать целеустремленную спутницу:
«У этих двух имен характеры противоположны, но это не мешает им подходить друг другу, словно части пазла. Женщина в паре будет стремиться к достижению карьерных высот, а мужчина — всячески ее поддерживать. Это не приведет к ссорам и конфликтам, потому что обоих такое положение дел устраивает».
Дмитрий и Ольга подходят друг другу. Ссоры и оскорбления обходят их стороной:
«И мужчина, и женщина в этой паре стремятся к лидерству, но не друг перед другом. Каждый реализуется на своей стезе и не видит необходимости доказывать свое превосходство в паре. Именно потому их отношения можно назвать гармоничными».
София и Максим проведут вместе яркую жизнь, так как бытовые проблемы их не печалят.
«Две яркие личности, они готовы на авантюры и эксперименты. Танец этих стихий завораживает — на него можно смотреть вечно. Рутина не страшна Софии и Максиму, они не станут придавать ей слишком большое значение», – заявили в rsute.ru.
Напомним, ранее астрологи назвали самые счастливые даты в декабре.