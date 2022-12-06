«Процесс заправки абсолютно бесплатный»: российских автомобилистов порадуют в декабре

Стало известно, что россиянам предоставят сертификаты на топливо. Благодаря этому на АЗС можно будет получить определенное количество бензина бесплатно.
А в некоторых регионах водители получат кэшбек и бонусы, которые полностью покроют расход заправки.
«Новую возможность в ближайшее время получат водители по всей стране за счет нововведений, которые ожидаются от различных сетей АЗС. Заправки в преддверии новогодних праздников проводят различные акции, в ходе которых автомобилисты могут получить бонусы или даже специальные топливные карты, делающие процесс заправки абсолютно бесплатным», — отметили в primpress.ru.
Напомним, ранее водителям рассказали о дезинформации по поводу штрафов ГИБДД. Оказалось, граждан не могут привлечь к административной отвественности за несоответствие резины температурным данным на улице.