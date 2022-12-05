«Так сразу развожусь»: Иосиф Пригожин рассказал, что требовала Валерия при регистрации брака

Валерия и Иосиф Пригожин

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети 

Продюсер сделал откровенное заявление.

Исполнительница Валерия объяснила, почему не взяла фамилию мужа Иосифа Пригожина.

Оказалось, певица боялась третьего развода. Два предыдущих брака Валерии сложились неудачно. Оба раза артистка брала фамилии возлюбленных. Но в третий раз Валерия решила не рисковать и оставила свою фамилию. 

 

«Она сказала: «Как только беру фамилию мужа – так сразу развожусь». Поэтому решила не брать на всякий случай», – объяснил Пригожин в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Напомним, первый раз Валерия была замужем за музыкантом Леонидом Ярошевским. Вторым мужем артистки стал продюсер Александр Шульгин. 

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