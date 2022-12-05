«Так сразу развожусь»: Иосиф Пригожин рассказал, что требовала Валерия при регистрации брака

Исполнительница Валерия объяснила, почему не взяла фамилию мужа Иосифа Пригожина.

Оказалось, певица боялась третьего развода. Два предыдущих брака Валерии сложились неудачно. Оба раза артистка брала фамилии возлюбленных. Но в третий раз Валерия решила не рисковать и оставила свою фамилию.