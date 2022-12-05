Это коснется многих: россиян предупредили об очередном подорожании тарифов с 1 января 2023 года

Уже к концу года подорожают многие услуги. Эксперты предупредили о росте цен на авиабилеты, а также на продукты. Однако оказалось, что рост тарифов произойдет и в РЖД-сфере. Компания ФПК, которая входит в холдинг РЖД, с 1 января 2023 года повышает тариф на проезд в вагонах купе, СВ и вагонах класса люкс.
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«Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса люкс поездов формирования АО «ФПК», курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года», — сообщили в ФПК в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что в 95% вагонов категории купе, СВ и люкс АО «ФПК» в настоящее время применяется система динамического ценообразования. Это значит, что стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.
Добавим, что рост цен не превышает параметры социально-экономического развития страны, которые спрогнозированы Минэкономразвития России, по словам компании.