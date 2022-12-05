Указ вступил в силу: маткапитал теперь можно тратить на платное образование и кредиты

Ежегодно в России рождается около 1,4 млн детей. Государство старается поддерживать семьи, у которых появляются малыши. Недавно программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года.

В 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей. На второго ребенка он составит почти 780 тысяч рублей.

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