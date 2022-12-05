Указ вступил в силу: маткапитал теперь можно тратить на платное образование и кредиты

Ежегодно в России рождается около 1,4 млн детей. Государство старается поддерживать семьи, у которых появляются малыши. Недавно программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года.
В 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей. На второго ребенка он составит почти 780 тысяч рублей.
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Также президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Граждане теперь могут даже образование оплатить маткапиталом. При этом не нужно предъявлять в Пенсионном фонде России (ПФР) договор с образовательной организацией.
Кроме того, президент одобрил использование маткапитала для займов на сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
Напомним, ранее маткапитал можно было использовать на покупку жилья, образование и выплату на второго ребенка. Добавим, что детям до трех лет выделялись ежемесячные пособия.