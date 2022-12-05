Очереди в супермаркетах будут огромные: сетевые магазины начнут продавать продукты со скидкой в 30 процентов

Продукты в магазине

Продукты в магазине. Фото: Global Look Press

Аналитики прикинули, на какие товары продавцы готовы понизить цены практически на треть.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов считает, что к Новому году можно и нужно ожидать скидки на определенные группы товаров в магазинах.

По его мнению, рынок стабилизировался, и вряд ли в ближайшие месяцы можно ожидать каких-то всплесков.

Вячеслав Чеглов считает, что для привлечения покупателей магазины будут проводить согласованные с поставщиками системные промо, в рамках которых будут так называемые «якорные» товары со скидками от 30 и более процентов и «фоновые» товары — с небольшими скидками.

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Эксперт считает, что в декабре к якорным товарам из группы «чай – кофе» добавятся шампанское и другой алкоголь, мясо, мясные деликатесы и копченые колбасы, сыры, соки, торты. То есть у покупателей будет возможность купить со скидкой продукты для новогоднего стола.

«Размеры скидок будут зависеть от того, каким путем товар попал на полку, и даже небольшого снижения цены на фоне среднеотраслевой будет достаточно», — отметил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

По материалам 1prime.ru

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