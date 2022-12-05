Важное предупреждение сделано: россияне могут лишиться квартир, купленных в ипотеку

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Еще один риск — нахождение продавца в браке, текущем или расторгнутом. Вполне может оказаться, что квартира является совместной собственностью супругов и разделить ее можно даже спустя три и более года с момента развода.

По словам юриста, лишиться квартиры можно даже по такому непредсказуемому поводу, как банкротство продавца, спустя даже несколько лет после сделки.

О чем говорят все эти и другие риски? О том, что нужно тщательно составлять и изучать договор купли-продажи недвижимости, чтобы обезопасить себя и не остаться на улице.

По материалам 1prime.ru