Важное предупреждение сделано: россияне могут лишиться квартир, купленных в ипотеку

Существует целый ряд условий, нарушив которые можно лишиться жилья, в том числе и купленного в ипотеку.
Юристы разъяснили, какие сделки с недвижимостью могут быть признаны незаконными. Если, например, договор был подписан с недееспособным гражданином, он аннулируется. Недееспособность может быть установлена в суде.
«Если сделку заключил недееспособный и это не выяснили заранее, она будет безусловно отменена судом», — подчеркнула юрист Елена Кудерко.
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Еще один риск — нахождение продавца в браке, текущем или расторгнутом. Вполне может оказаться, что квартира является совместной собственностью супругов и разделить ее можно даже спустя три и более года с момента развода.
По словам юриста, лишиться квартиры можно даже по такому непредсказуемому поводу, как банкротство продавца, спустя даже несколько лет после сделки.
О чем говорят все эти и другие риски? О том, что нужно тщательно составлять и изучать договор купли-продажи недвижимости, чтобы обезопасить себя и не остаться на улице.
По материалам 1prime.ru