Wildberries запретили продавать целый ряд товаров: 6 декабря вы не найдете на сайте

Маркетплейс Wildberries вынужден в декабре отказаться от товаров, которые приносили ему прибыль. Не исключено, что немалую. Однако против постановления Роспотребнадзора онлайн-магазин пойти не может.

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Дело в том, что на продажу определенной категории продукции в России существуют законные ограничения. Некоторые продавцы Wildberries игнорировали это требование и выставляли на виртуальные полки маркетплейса ее по-тихому.

Теперь же, после проведенной проверки Роспотребнадзора, этот момент исключили. В итоге покупатели не увидят продукцию с содержанием в ней запрещенного в России ингредиента — сушеного мухомора. Это биодобавки, чаи и витамины с данными грибами.

Источник: akket.com