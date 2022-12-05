Занимайте очередь, на всех может не хватить: какие товары точно подешевеют к Новому году

Эксперты ожидают, что до Нового года могут снизиться цены на группу товаров, которые востребованы летом или же просто в теплое время года.

Что касается остальных товаров, то здесь аналитики сдержанно предсказывают либо рост цен, либо некую их заморозку.

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников предполагает, что скачка цен на продукты к Новому году не будет из-за низкой покупательной способности населения. Продавцы прекрасно понимают, что, повысив стоимость на свой товар, они рискуют его не продать.

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