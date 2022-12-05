Занимайте очередь, на всех может не хватить: какие товары точно подешевеют к Новому году

Эксперты ожидают, что до Нового года могут снизиться цены на группу товаров, которые востребованы летом или же просто в теплое время года.
Что касается остальных товаров, то здесь аналитики сдержанно предсказывают либо рост цен, либо некую их заморозку.
Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников предполагает, что скачка цен на продукты к Новому году не будет из-за низкой покупательной способности населения. Продавцы прекрасно понимают, что, повысив стоимость на свой товар, они рискуют его не продать.
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«Конечно, хотелось бы увидеть существенное падение в так называемых ажиотажных товарах, которые внезапно обрели популярность в связи с частичной мобилизацией, — консервы, туристическое оборудование, медикаменты. Сейчас спрос на них упал, но компаниям нужно восполнять запасы. Для этого приходится делать закупки уже по новым выросшим ценам», — отметил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
По материалам 1prime.ru