Вскрылось, что пихают производители внутрь кормов для животных: не травите кошек и собак

Росконтроль проверил корма для кошек и собак, которые продаются в специализированных отделах магазинов. Вывод для хозяев животных — неутешительный.

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60% проверенных кормов оказались просто-напросто фальсификатами. То есть то, что указано на упаковке кормов, — чистое сочинение предпринимателей.

Никакой «аппетитной уточки» или «свежей говядины», а сплошные примеси дешевых сортов мяса. Но это в лучшем случае. В основном производители удешевляют свои корма за счет растительных ингредиентов.