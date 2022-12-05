Вскрылось, что пихают производители внутрь кормов для животных: не травите кошек и собак

Росконтроль проверил корма для кошек и собак, которые продаются в специализированных отделах магазинов. Вывод для хозяев животных — неутешительный.
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60% проверенных кормов оказались просто-напросто фальсификатами. То есть то, что указано на упаковке кормов, — чистое сочинение предпринимателей.
Никакой «аппетитной уточки» или «свежей говядины», а сплошные примеси дешевых сортов мяса. Но это в лучшем случае. В основном производители удешевляют свои корма за счет растительных ингредиентов.
Поэтому владельцы животных должны понимать, что выстраивать рацион своих питомцев по тому, что написано на упаковке, нельзя. И это настоящая беда для тех, чьим животным требуется особое питание — с больной пищеварительной системой или стерилизованным четвероногим друзьям.
Росконтроль предупредил, что фальсификаты давать животным рискованно.