24 567 рублей выплатят в России родителям: важное условие — не студенты

Пенсионный фонд России сообщил россиянам о новой денежной выплате, которая полагается родителям, гражданам РФ. Выдается она единожды.

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Россияне должны учесть, что пособие положено только незащищенным слоям населения. Если оба родителя не имеют страховки, официально нигде не трудоустроены, не служат в рядах армии, а также не являются студентами-очниками, то тогда единовременная выплата им полагается. Если нет — нужно рассчитывать только на свои силы.

Чтобы получить государственные деньги, необходимо подать лично заявление в Пенсионном фонде России либо в онлайн-режиме на сайте «Госуслуги» в течение полугода со дня рождения ребенка.

При одобрении заявки, средства в размере 24 567 рублей поступят на карточку «Мир» либо через отделение почты.

Источник: THE FTIMES.