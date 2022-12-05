Как вернуть часть денег за детский сад: куда писать

Российские семьи, чьи дети посещают детский сад, смогут вернуть часть денег обратно. Причем суммы могут быть внушительные - за первого ребенка от 20%, за второго – от 50%, а за третьего и последующих детей – от 70%!

Для этого вам надо заключить с детским садом договор. А затем на сайте Госуслуг подать заявление. Документ будет рассматриваться в течение 20 дней, и потом вас пригласят в МФЦ для очного оформления.

Если вы не знали о такой возможности, то самое время ей воспользоваться.

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