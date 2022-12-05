Россиян могут досрочно отправлять на пенсию: но не всех подряд

В Госдуме предложили отправлять россиян на пенсию досрочно. Однако пока речь идет о людях, которые работают с детьми - директора и социальные педагоги.

Считается, что именно эти категории граждан находятся под воздействием психофизиологической нагрузки. По мнению парламентариев, данные работники заслуживают поблажку, так как на них - большая ответственность.

Соответствующий документ внесен в Госдуму, сейчас этот вопрос решается, передают «Известия».

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