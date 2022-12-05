За детей младшего возраста объявлена компенсация! Уже через 20 дней деньги придут на счет

Через соцзащиту, МФЦ, а также воспользовавшись услугами портала «Госуслуги», родителям дошкольников можно вернуть приличные суммы при сделанной ранее оплате за детский сад.

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Для этого родители должны иметь на руках договор с образовательным учреждением, а также чеки, подтверждающие факты оплаты обучения детей. Заявления от мам и пап специалисты рассматривают обычно не более 20 дней, после родителям поступят средства на указанный ими номер счета.

«Госуслуги» сообщили, что за первого ребенка родителям реально получить от государства 20% оплаты, за второго – от 50%, а за третьего и последующих детей – от 70%.

Источник: t.me/gosuslugiforparents/2335.