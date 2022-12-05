Wildberries сообщил об окончании торговли: постоянные покупатели в ужасе

Любимый многими россиянами маркетплейс Wildberries теперь не сможет торговать целым списком товаров. Постоянные покупатели этой продукции, конечно, в ужасе от принятого решения.

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Однако здесь стоит отметить, что онлайн-магазин не сам отказался от денег, которые он мог бы получить от реализации определенных наименований. Запрет наложил контролирующий орган – Роспотребнадзор.