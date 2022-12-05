На 20 процентов: пенсионеров обрадовали ощутимой прибавкой – депутаты озвучили хорошую новость

Депутаты Госдумы произвели подсчеты индексаций пенсии по старости и пришли к выводу, что пособия для пожилых людей в России растут опережающими темпами.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсии по старости подняли до уровня, которого намеревались достичь только к 2024 году. То есть, на год раньше.