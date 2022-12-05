На 20 процентов: пенсионеров обрадовали ощутимой прибавкой – депутаты озвучили хорошую новость

Депутаты Госдумы произвели подсчеты индексаций пенсии по старости и пришли к выводу, что пособия для пожилых людей в России растут опережающими темпами.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсии по старости подняли до уровня, которого намеревались достичь только к 2024 году. То есть, на год раньше.
«К концу этого года мы уже достигнем в натуральном выражении значение средней пенсии по старости для неработающих пенсионеров более 20 тысяч рублей», - отметила депутат Светлана Бессараб.
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Всего же, как отметила Светлана Бессараб, в течение 2022 года пенсии повышались дважды. В результате зафиксирован рост почти на 19,5 процента.
По материалам Ura.ru.