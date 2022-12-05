Поторопитесь закупить до Нового года, да побольше! В 2023 году алкоголь в России подорожает почти в два раза

Россиян уже в который раз предупреждают о росте цен на товары в новом, 2023-м году. По прогнозам, подорожают не только продукты, но и алкоголь. В частности, игристые вина.

Как утверждают рыночные аналитики, минимальная стоимость бутылки игристого вина в России в 2023 году может вырасти со 169 до 239 рублей.