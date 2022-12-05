Поторопитесь закупить до Нового года, да побольше! В 2023 году алкоголь в России подорожает почти в два раза

Россиян уже в который раз предупреждают о росте цен на товары в новом, 2023-м году. По прогнозам, подорожают не только продукты, но и алкоголь. В частности, игристые вина.
Как утверждают рыночные аналитики, минимальная стоимость бутылки игристого вина в России в 2023 году может вырасти со 169 до 239 рублей.
«Минфин предлагает увеличить минимальные цены закупки и продажи игристого вина. Также они считают, что следует установить минимальную розничную стоимость шампанского. Если приказ примут, то в магазинах игристое будут продавать как минимум за 239 рублей за 0,75 литра. Сейчас минимальная цена в магазине — 169 рублей», - высказался аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
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По словам Владимира Чернова, рост цен на алкоголь продиктован инфляцией, затратами производства и ставками акциза.
По материалам Ura.ru.