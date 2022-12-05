15 000–26 000 рублей каждому: в России семьям с детьми выдадут деньги от государства

Пенсионный фонд России перед праздниками решил порадовать россиян новыми денежными выплатами. Средства смогут получить на свои счета семьи, в которых появился второй наследник, пишет MK.RU.

Данные средства отчисляются из материнского капитала. Чтобы получить деньги от государства, необходимо явиться в ПФР или в МФЦ, либо написать заявление в личном кабинете «Госуслуг».

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Поскольку поданные документы рассматриваются обычно не более двух недель (при наличии всех данных и отсутствии ошибок при заполнении), то средства можно будет получить как раз перед праздником.

Необходимо иметь ввиду, что затягивать с получением денег не стоит. Выплату предоставляют до достижения ребенком трех лет.

Уточняется, что сумма напрямую зависит от того, где проживает семья — где-то она больше, где-то меньше. К примеру, в Архангельской области выплачивают по 15 805 рублей, а в Ненецком автономном округе — по 26 558 рублей.