Люди уже толпятся в очередях: «Ашан» выбросил красную икру со скидкой в 95%

Естественно, что магазин выдвинул определенные условия, но для них дополнительные вложения не требуются, нужно лишь немного озаботиться и совершить несколько действий.

Во-первых, необходимо иметь бонусную карту торговой сети. Во-вторых, накопить на карте сумму для компенсации купленных товаров (икры, например), приобретая продукцию со специальными ценниками. И все.

Далее с 6 декабря можно смело потратить накопленное на деликатесы, оплатив 95% от их стоимости.

Источник: sportkp.ru.