Карты «Мир» с 6 декабря объявлены ненужными: Сбербанк вынес вердикт по платежной системе

Ведь с виртуальной платежной системой пластик оказался, по сути, бесполезным. Чтобы пользоваться SberPay, клиентам Сбербанка нужно лишь иметь телефон с функцией NFC и обновленной программой «Сбербанк-онлайн», которую можно скачать бесплатно в любой момент.

Получается, что узнав о новости 5 декабря, люди могут с легкостью оставить свои карты «Мир», а также Visa и Mastercard дома. И спокойно перейти на онлайн-оплату через телефон SberPay.

Источник: akket.com