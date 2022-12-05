Карты «Мир» с 6 декабря объявлены ненужными: Сбербанк вынес вердикт по платежной системе

Банковские карты.

Банковские карты. Фото: Global Look Press

Система оплаты безналом показала серьезный минус.

Карты «Мир» фактически стали ненужными после того, как Сбербанк возродил безналичную систему SberPay.

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Ведь с виртуальной платежной системой пластик оказался, по сути, бесполезным. Чтобы пользоваться SberPay, клиентам Сбербанка нужно лишь иметь телефон с функцией NFC и обновленной программой «Сбербанк-онлайн», которую можно скачать бесплатно в любой момент.

Получается, что узнав о новости 5 декабря, люди могут с легкостью оставить свои карты «Мир», а также Visa и Mastercard дома. И спокойно перейти на онлайн-оплату через телефон SberPay.

Источник: akket.com

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