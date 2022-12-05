Сбежавшим за границу хотят усложнить жизнь: в Совете Федерации рассказали, как

Из России в 2022 году уехали миллионы граждан. Отток произошел в две волны: сначала в конце февраля-марта сбежали несогласные с политикой государства, затем осенью после начала частичной мобилизации побежали из России не захотевшие служить.

Среди уехавших – как простые люди, так и звезды. И все выбрали в качестве новой родины страны ближнего зарубежья – Израиль, Грузию, Казахстан. Многие по-прежнему зарабатывают в России, работая дистанционно. Однако, такому порядку вещей в Совете Федерации предлагают положить конец. Речь идет о том, чтобы сделать жизнь за границей менее комфортной.

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Глава комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас рассказал «Ведомостям», что имеется в виду.

«Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», - заявил чиновник.

Клишас считает, что нужны ограничения для работы из-за рубежа. Какими они будут, эксперт умолчал, но заметил, что следует взяться за сотрудников «чувствительных сфер» экономики, например, транспортной безопасности и госсектора.