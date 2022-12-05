«Как переиграть любого соперника»: Василиса Володина дала совет людям на первую неделю декабря

Телеведущая и астролог Василиса Володина по традиции на новую неделю заглянула к звездам, чтобы узнать, как выстроятся планеты и на что будут влиять на предстоящей неделе. И период с 5 по 11 декабря Володина назвала бодрым.
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Астролог советует выходить из зоны комфорта - сейчас самое время для этого, потому что победа будет за тем, что не будет цепляться за старой и застывшее. Вместе с тем, потребуются гибкость и адаптивность, чтобы найти общий язык с любым. Судьба, по словам астролога, преподнесет три урока на текущие семь дней.
«1. Стратегическое видение того, как переиграть любого соперника, тактика не важна.
2. Умение действовать, но не «нарываться». Нужна активность без агрессии.
3. Умение признавать ограниченность своих представлений и доверяться потоку жизни», - объяснила звездочет.