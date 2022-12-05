«Как переиграть любого соперника»: Василиса Володина дала совет людям на первую неделю декабря

Телеведущая и астролог Василиса Володина по традиции на новую неделю заглянула к звездам, чтобы узнать, как выстроятся планеты и на что будут влиять на предстоящей неделе. И период с 5 по 11 декабря Володина назвала бодрым.

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Астролог советует выходить из зоны комфорта - сейчас самое время для этого, потому что победа будет за тем, что не будет цепляться за старой и застывшее. Вместе с тем, потребуются гибкость и адаптивность, чтобы найти общий язык с любым. Судьба, по словам астролога, преподнесет три урока на текущие семь дней.