«Возвращается власть»: удачу этому знаку зодиака в 2023 году предрекла финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта

Кажетта Ахметжанова. Фото: соцсети

Кажетта Ахметжанова. Фото: соцсети 

Ясновидящая рассказала, чего ждать.

Новый 2023 год не за горами, люди уже начинают подводить итоги уходящих 12 месяцев и с надеждой смотрят в будущее. Звезда «Битвы экстрасенсов» шаманка Кажетта Ахметжанова дала свой прогноз знакам зодиака на грядущее время и одному из представителей зодиакальной дюжины предрекла особенную радость.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Речь идет о Козероге. 2023 год по-настоящему удивит представителей этого знака, и сюрпризы будут хорошими.

«2023 год приготовил увлекательные космические качели, которые как минимум морально подготовят к событиям 2024-25 года. Вы почувствуете, как возвращается власть над собственной жизнью, а вместе с тем и удача», - цитирует Кажетту Starhit.

Читайте также