Этого делать не надо! Как поступить с долларами сейчас, рассказал финансист

Американская валюта продолжает терять свой авторитет на российском рынке. С введением санкций отечественные компании переходят на расчеты в рублях, и постепенно планируют совсем уйти от доллара.

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Тем не менее, физические лица по-прежнему интересуются, что делать сейчас с долларом. Как простым людям следует поступить, рассказал доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Финансист дал совет россиянам не продавать наличные доллары. Более того, он настаивает на том, что бумажную валюту лучше нарастить. Поскольку наличность сегодня представляет большую ценность, объяснил эксперт сайту «Прайм».