Потерпит крах: обнародован срок, когда доллар потеряет силу в мире

Все больше стран отказываются от расчетов в американских долларах, что для этой валюты представляет большую угрозу. Эксперты предрекают, что «зеленым» осталось недолго царствовать – грядет повсеместный отказ от этих денег, что неминуемо скажется на его популярности.

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Известный астролог Константин Дараган назвал точную дату, когда доллары окажутся за бортом мировой экономики.

«Это достаточно короткий срок», - предупредил Дараган в интервью Юлии Меньшовой на YouTube. Он считает, что произойдет отказ от доллара уже к 2027 году.

К тому же, считает Дараган, с 2025 года любые наличные деньги будут постепенно исчезать из жизни людей и к 2040 году полностью уйдут из оборота.