«Сугробы в столице подрастут»: 9 декабря в Москве выпадет 40% месячной нормы снега

9 декабря в Москве ожидается снегопад, причем обильный. Количество осадков составит около 40% от месячной нормы.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к середине следующей недели морозы ослабнут, и вместо них придет снег.

«Самыми снежными станут пятница и ночь на субботу. На Москву выпадет более 23 мм осадков или около 40% от месячной нормы, благодаря чему землю хорошо припорошит снегом, а сугробы в столице подрастут с нынешних 4 до 7-12 см», - пишет синоптик в Telegram.

«В пятницу ночью -1…-6, днем 0…-5, к выходным столбики максимальных термометров устремятся к нулевой отметке, а показания барометров, наконец-то, вернутся в норму. Снег станет влажным, можно будет поиграть в снежки и слепить снеговика».