Такого холодного начала зимы, как в 2022 году, не было в Москве 20 лет

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что такого холодного начала зимы в Москве не было уже 20 лет.

Последний раз такое холодное начало декабря наблюдалось в столичном регионе в 2002 году. В понедельник, 5-го числа, температура опустится еще ниже.

«Понедельник может стать самым холодным днем этой зимы. Морозы усилятся до 12-14 градусов, по области - до 17 градусов ночью, а днем - 8-10 градусов, по области - до 12 градусов. Это на 8 градусов ниже нормы. – цитирует синоптика ТАСС. - Зима началась с суперхолодной погоды, такая бывает в Архангельске в январе по климату».

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