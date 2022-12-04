В России подешевели черная икра и осетровая рыба

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По словам эксперта, в начале зимы диапазон цен на черную икру колеблется от 25 до 40 тысяч рублей за килограмм - в сравнении с прошлым годом нижняя ценовая планка упала на 5 тысяч. рублей.