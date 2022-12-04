В России подешевели черная икра и осетровая рыба

В России наблюдается снижение цен на черную икру и рыбу осетровых пород.
«Это связано с увеличением импорта осетровых из Армении и Израиля, общим снижением потребительской способности населения на фоне текущей ситуации и, как следствие, падением товарооборота у некоторых предприятий», - цитирует ТАСС главу Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрея Маркина.
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По словам эксперта, в начале зимы диапазон цен на черную икру колеблется от 25 до 40 тысяч рублей за килограмм - в сравнении с прошлым годом нижняя ценовая планка упала на 5 тысяч. рублей.
Цены на рыбу осетровых пород за килограмм варьируются от 1 до 2,5 тысячи рублей. В данном случае снижение нижней ценовой границы в сравнении с предновогодним периодом 2021 года составило 200 рублей.