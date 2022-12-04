Владельцев квартир будут штрафовать на 50 тысяч с 10 декабря: проверки по всей России

Сейчас редкая квартира обходится без перепланировки. Рано или поздно владелец решает обновить свое старое или купленное жилище.

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При этом многие знают, что убирать некоторые стены нельзя, поскольку они являются несущими, но, пугаясь волокиты с бумагами, делают все по-тихому.

Раньше контролирующие органы не могли наказать людей, которые это сделали. Однако теперь в стране решено навести порядок и провести проверку с 10 декабря по всей России на предмет сноски несущих стен. Тот, кто ее не выдержит будет оштрафован примерно на 50 тысяч рублей.

Источник: akket.com.