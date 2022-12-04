Владельцев квартир будут штрафовать на 50 тысяч с 10 декабря: проверки по всей России

Многих в России ждут штрафы.

Многих в России ждут штрафы. Фото: Global Look Press

Многие думают, что не делали ничего страшного, но они глубоко ошибаются.

Сейчас редкая квартира обходится без перепланировки. Рано или поздно владелец решает обновить свое старое или купленное жилище.

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При этом многие знают, что убирать некоторые стены нельзя, поскольку они являются несущими, но, пугаясь волокиты с бумагами, делают все по-тихому.

Раньше контролирующие органы не могли наказать людей, которые это сделали. Однако теперь в стране решено навести порядок и провести проверку с 10 декабря по всей России на предмет сноски несущих стен. Тот, кто ее не выдержит будет оштрафован примерно на 50 тысяч рублей.

Источник: akket.com.

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