На 4 рубля больше: со 2 января общественный транспорт подорожает

Проезд сразу в нескольких видах общественного транспорта станет дороже в 2023 году в ряде городов России.

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Например, жителям столицы, а также многочисленным гостям города придется изрядно раскошелиться, чтобы воспользоваться услугами метро и автобусов.

Уже во второй день января в Москве повысится стоимость карты «Тройка» для проезда в метро, наземном транспорте, в электропоездах. Людям придется отдать на 4 рубля больше обычного – 50 рублей (ранее платили 46 рублей). Кроме того, изменится тариф «90 минут»: с 69 рублей проезд повысится до 75 рублей.

Если оплачивать проезд банковской картой, то пассажирам придется раскошелиться на 56 рублей вместо 51.