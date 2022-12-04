Владельцам карточек «Мир» дали скидку 15% на продукты: мясо, рыба, деликатесы и другое

Карта "Мир"

Карта "Мир". Фото: Global Look Press

Также можно будет приобрести дешевле и иные товары.

Владельцам карточек «Мир» дали скидку 15% на продукты: мясо, рыба, деликатесы и другое. Она суммируется к существующим скидкам на ценниках.

До 31 декабря 2022 года владельцы банковских карт «Мир» смогут купить целый ряд наименований продуктов со скидкой.

В список входят: молоко, мясо, рыбы, деликатесы, орехи, овощи, фрукты, детское питание, вода и не только.

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Воспользоваться скидкой можно в приложении супермаркета «Лента Онлайн». Кроме продуктов покупатели также смогут приобрести по сниженной стоимости аксессуары для автомобилей и другие товары.

Спецпредложение действует при чеке от 2 500 рублей единожды.

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