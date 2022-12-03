Денежки любят счет: раскрыт процент довольных своей зарплатой россиян

Эксперты рассказали, что всего 23% россиян довольны своим нынешним материальным положением. При этом еще 56% граждан оценивают свой достаток как средний, но не хороший.
Статистику раскрыли аналитики одного из фондов. По словам экспертов, недовольны размером своих доходов 19% респондентов.
В свою очередь, 66% опрошенных уверены, что их финансовое положение почти не изменилось за последние два-три месяца. Об ухудшении ситуации заявили 25% россиян, еще семь сообщили об улучшении.
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Двадцать один процент соотечественников настроены довольно оптимистично по поводу изменения материального положения в ближайший год. Но 16% мыслят более пессимистично: они считают, что их положение ухудшится. Большинство считает, что все останется без изменений (38%).