Денежки любят счет: раскрыт процент довольных своей зарплатой россиян

Эксперты рассказали, что всего 23% россиян довольны своим нынешним материальным положением. При этом еще 56% граждан оценивают свой достаток как средний, но не хороший.

Статистику раскрыли аналитики одного из фондов. По словам экспертов, недовольны размером своих доходов 19% респондентов.

В свою очередь, 66% опрошенных уверены, что их финансовое положение почти не изменилось за последние два-три месяца. Об ухудшении ситуации заявили 25% россиян, еще семь сообщили об улучшении.

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