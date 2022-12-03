Повышение зарплаты и стабильность: россияне рассказали, чего ждут от работы в 2023 году

Россияне рассказали, что находятся в ожидании повышения зарплаты в 2023 году. Популярный сервис по поиску работы провел исследование, в нем приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет.
Так, 56% респондентов заявили, что надеются на повышение уровня дохода. В этом признались равное количество мужчин и женщин, большинство из них младше 35 лет.
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Кроме того, 35% опрошенных отметили, что больше они ждут от своей работы стабильности, 26% россиян ждут появления в своих компаниях адекватного руководства. На карьерный рост надеются 24% респондентов, на постановку перед ними новых интересных задач - 21%. При этом восемь процентов соотечественников признались, что не ждут вообще ничего от работы в 2023 году.