Повышение зарплаты и стабильность: россияне рассказали, чего ждут от работы в 2023 году

Россияне рассказали, что находятся в ожидании повышения зарплаты в 2023 году. Популярный сервис по поиску работы провел исследование, в нем приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет.

Так, 56% респондентов заявили, что надеются на повышение уровня дохода. В этом признались равное количество мужчин и женщин, большинство из них младше 35 лет.

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