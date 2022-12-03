Бюджетный отдых на Новый год: россиянам раскрыли, в какой стране можно провести каникулы за 40 тысяч рублей

Так эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что можно провести новогодние праздники от 40 тысяч рублей на двоих. Именно Столько стоит сити-тур или экскурсионный тур в Белоруссию.

Отмечается, что туристов привлекает возможность шопинга в магазинах, которые ушли с российского рынка, а некоторые во время поездки пользуется случаем и оформляют банковские карты Visa и Mastercard.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Уже в ближайшие недели ожидается всплеск продаж новогодних туров. И многие хотят отправится именно в Минск, так как это недорого.

Coral Travel предлагает туристам путевки с заездом 30 декабря на четыре дня за 39 тысяч рублей на двоих без учета дороги. В программу входит обзорная экскурсия по историческому центру столицы, экскурсия в Музей миниатюр и экскурсия «Ароматные истории: кофе и шоколад в жизни столицы».

А туроператор «Интурист» может отправить желающих в Минск за 49 тысяч рублей. Предложения есть и у Pac Group, где есть сити-тур в Минск с включенным перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле от 44,8 тысячи рублей на двоих, пишет Lenta.