Начислят только неработающим: названы пенсионеры, которым положена прибавка к выплатам

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А на доплату могут рассчитывать пожилые россияне, которые имеют 30 лет трудового стажа в сельской местности. Именно им полагается повышенная фиксированная выплата, но только в том случае, если пенсионер является неработающим.

Отмечается, что в этом случае сумма прибавки составит 1641 рублей. Эти средства предоставляются в качестве федеральной льготы. Также нужно знать, что получить их можно в любом российским регионе, предоставив соответствующие документы, пишет KONKURENT.RU.

Напомним, что некоторые граждане уже с 1 декабря 2022 года могут получить прибавку к пенсии, если у них есть иждевенцы.