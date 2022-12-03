Москву накрыл атмосферный кошмар: такой рекорд поставлен впервые почти за 70 лет

В Москве недавно произошло повышение атмосферного давления. Синоптики заранее предупредили, что жители города могут почувствовать такое явление, как «барическая гора». Примечательно, что даже эксперты не подозревали, какое сильное атмосферное давление будет.
3 декабря в Москве зафиксировали новый метеорологический рекорд, передает центр погоды «Фобос».
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Отмечается, что атмосферное давление поднялось до огромного показателя 770,9 миллиметра ртутного столба. Эксперты предупредили, что показатель превысил самый высокий и рекордный, который синоптики фиксировали еще в 1954 году.
Однако после обеденного времени давление уже немного понизилось. В настоящий момент специалисты продолжают следить за дальнейшим развитием событий, пишет ФАН.