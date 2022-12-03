Москву накрыл атмосферный кошмар: такой рекорд поставлен впервые почти за 70 лет

3 декабря в Москве зафиксировали новый метеорологический рекорд, передает центр погоды «Фобос».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Отмечается, что атмосферное давление поднялось до огромного показателя 770,9 миллиметра ртутного столба. Эксперты предупредили, что показатель превысил самый высокий и рекордный, который синоптики фиксировали еще в 1954 году.