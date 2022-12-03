«Могут возникнуть проблемы»: эксперт предсказала крах рубля в декабре

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк рассказала, что рубль ослабнет в ближайшие месяцы.
Причиной этого эксперт считает снижение цен на нефть. Также на шаткое положение российской валюты влияют санкции и введение эмбарго на морские поставки нефти из страны:
«Страны Евросоюза анонсировали введение эмбарго на морские поставки нефти из России с пятого декабря. Также обсуждается введение потолка цен на нефть, и Россия, вероятнее всего, по собственной инициативе прекратит поставки нефти в те страны, которые его согласуют».
В оптимистичном сценарии доллар может стоить в декабре 60 рублей, отмечает эксперт.
«В пессимистичном сценарии могут возникнуть проблемы с поставками нефти в дружественные страны, тогда рубль в ближайшие месяцы может перейти в диапазон 65–70 рублей за $1 (в зависимости от масштаба снижения цен и объема поставок)», – процитировали аналитика в iz.ru.