«Могут возникнуть проблемы»: эксперт предсказала крах рубля в декабре

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк рассказала, что рубль ослабнет в ближайшие месяцы.

Причиной этого эксперт считает снижение цен на нефть. Также на шаткое положение российской валюты влияют санкции и введение эмбарго на морские поставки нефти из страны: