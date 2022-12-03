«На любой кошелек»: специалисты по винам и Роскачество рассказали, как правильно подарить игристое

В предверии Нового года россияне закупаются не только мандаринами, но и игристым. Бутылочку такого вина можно преподнести близким и друзьям в качестве подарка. Эксперт рассказал, какой сорт выбрать, чтобы не прогадать с презентом.
Руководитель экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян дал рекомендации для тех, кто выбирает вино для женского или смешанного коллектива:
«Если нужно одарить сразу много людей, и личные предпочтения каждого не очень известны, можно выбирать беспроигрышные «хиты» по сортам винограда. Если подарок корпоративный, а коллектив женский, берите яркий, ароматный Совиньон Блан или полусухой Мускат – не ошибетесь...».
Саркисян дал совет и по подбору игристых напитков.
«Если все же хочется подарить игристое, выберите розовое... Ну, и вечная классика красных вин – это Каберне Совиньон. Самый популярный красный сорт своих позиций не сдает во всех ценовых категориях. В российском виноделии можно найти вина из него в самых разных стилях и на любой кошелек», – процитировали эксперта в ria.ru.
А в Роскачестве дополнили, как правильно преподнести вино в качестве подарка.
«Не поленитесь купить бутылку вина, подходящие бокалы к нему и подарочный пакет отдельно и самостоятельно собрать подарок. Индивидуальный подход ценится гораздо больше, чем шаблонные подарочные наборы из ближайшего гастронома», – заявили в roskachestvo.gov.ru.