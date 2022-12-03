«На любой кошелек»: специалисты по винам и Роскачество рассказали, как правильно подарить игристое

В предверии Нового года россияне закупаются не только мандаринами, но и игристым. Бутылочку такого вина можно преподнести близким и друзьям в качестве подарка. Эксперт рассказал, какой сорт выбрать, чтобы не прогадать с презентом.

Руководитель экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян дал рекомендации для тех, кто выбирает вино для женского или смешанного коллектива: