«Редкое для Москвы»: осадки в виде алмазной пыли обнаружили в столице

Такие осадки обычно встречаются в Сибири и на Дальнем Востоке. А теперь они появились и в столице. В темное время суток алмазная пыль образует светящиеся столбы, которые протягиваются от фонарей до неба:

«Ледяные иглы - это твердые осадки в виде парящих в воздухе мельчайших кристаллов льда, которые образуются в морозную погоду».