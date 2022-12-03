«Редкое для Москвы»: осадки в виде алмазной пыли обнаружили в столице

Специалисты зафиксировали ледяные иглы в воздухе, известные под названием алмазная пыль.
Эксперт Евгений Тишковец отметил, что жители столицы увидели самую холодную ночь за последние время. А за низкими температурами последовали осадки в виде алмазной пыли.
«Москвичи пережили самую холодную ночь наступившей зимы - под утро воздух в городе остыл до минус 13,5 градуса. Сегодня в 06.00 на базовой столичной станции ВДНХ метеонаблюдатель зафиксировал редкое для Москвы атмосферное явление - ледяные иглы (алмазная пыль), которые еще называют осадками ясного неба», - процитировали специалиста ria.ru.
Такие осадки обычно встречаются в Сибири и на Дальнем Востоке. А теперь они появились и в столице. В темное время суток алмазная пыль образует светящиеся столбы, которые протягиваются от фонарей до неба:
«Ледяные иглы - это твердые осадки в виде парящих в воздухе мельчайших кристаллов льда, которые образуются в морозную погоду».