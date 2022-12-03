Новогодний сюрприз: владельцы карты «Мир» смогут вернуть часть потраченного на бензин

Карта «Мир»

Карта «Мир». Фото: Global Look Press 

Воспользоваться подарком можно будет на автомобильных заправках.

Россиянам с банковскими картами национальной платежной системы «Мир» отдадут часть денег, которые ранее ушли на покупку топлива для машины.

Такая акция начнется с декабря этого года. Об этом заявили на официальном сайте платежной карты «Мир».

Кешбэк в 100 рублей достанется водителям при оплате любых покупок на сумму от 1200 рублей на АЗС сети «Газпромнефть» в декабре. 

Акция поддержит автовладельцев перед Новым годом.

В программе приняли участие 47 регионов России, где расположены АЗС указанной компании.

К слову, карта «Мир» должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы.  Только в этом случае автолюбители смогу принять участие в акции. Средства пообещали вернуть в течение 5-7 рабочих дней с момента покупки.

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