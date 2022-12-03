Новогодний сюрприз: владельцы карты «Мир» смогут вернуть часть потраченного на бензин

Россиянам с банковскими картами национальной платежной системы «Мир» отдадут часть денег, которые ранее ушли на покупку топлива для машины.

Такая акция начнется с декабря этого года. Об этом заявили на официальном сайте платежной карты «Мир».

Кешбэк в 100 рублей достанется водителям при оплате любых покупок на сумму от 1200 рублей на АЗС сети «Газпромнефть» в декабре.

Акция поддержит автовладельцев перед Новым годом.