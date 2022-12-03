«Срочно нужно заводить семью»: Евгения Медведева честно рассказала о личных планах

Спортсменка Евгения Медведева заявила, что в ближайшее время не собирается под венец.
Однако кавалеров у фигуристки не мало.
«У меня сейчас очень много работы, поэтому представления о семье немножко размытые. Да и не думаю, что в 23 года, да еще и конкретно в моей жизненной ситуации, срочно нужно заводить семью. Но мужским вниманием я не обделена. Просто личная жизнь на то и личная, чтобы о ней поменьше рассказывать», – призналась Евгения.
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Медведева редко рассказывает о личной жизни. Большинство секретов Жени хранит ее мама.
«Чем старше я становлюсь, тем больше у нас общих тем с мамой. И на данный момент мама — мой очень близкий друг, с которым я могу поделиться своими проблемами. Я знаю, что она всегда услышит меня и поймет, очень хорошо поймет...», – рассказала фигуристка в 7days.ru.