«В повышенном размере»: юрист рассказала, как россиянам оплатят работу в новогодние праздники

Специалист объяснила, как будет производиться оплата труда в январские праздники для работающих россиян.
Оплата в праздники производится не менее чем в двойном размере. А еще работник по желанию может выбрать другой день для отдыха. В этом случае оплата идет в одинарном размере.
«Так, сдельщикам праздничный день должен быть оплачен не менее чем по двойным сдельным расценкам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки», – отметил юрист в беседе с 1prime.ru.
Определенная сумма оплаты прописывается в коллективном договоре или в других правовых актах.
«Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов)», – добавила юрист.