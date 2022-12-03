«В повышенном размере»: юрист рассказала, как россиянам оплатят работу в новогодние праздники

Новый год

Новый год. Фото: Global Look Press 

Адвокат и член Ассоциации юристов России Марина Астаева поделилась экспертным мнением.

Специалист объяснила, как будет производиться оплата труда в январские праздники для работающих россиян.

Оплата в праздники производится не менее чем в двойном размере. А еще работник по желанию может выбрать другой день для отдыха. В этом случае оплата идет в одинарном размере.

«Так, сдельщикам праздничный день должен быть оплачен не менее чем по двойным сдельным расценкам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки», – отметил юрист в беседе с 1prime.ru.

 

Определенная сумма оплаты прописывается в коллективном договоре или в других правовых актах. 

«Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов)», – добавила юрист.

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