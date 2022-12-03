К Новому году: «Магнит» сделал заявление о ценах на праздничные продукты

К Новому году цены заметно поползли вверх. Еще бы, ведь декабрь традиционно является временем наибольшей покупательской активности: продукты, техника, косметика и другие категории товаров пользуются повышенным спросом.

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Однако, в «Магните» россиян поспешили успокоить: здесь на определенные новогодние продукты длительного хранения повышения цен не произойдет. Речь идет о товарах деликатесной группы — это рыбные деликатесы, копчености, колбасы, овощи и фрукты, а также игристые вина.