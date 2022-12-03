«Не входит в перечень»: экономист объяснила, от каких услуг ЖКХ можно отказаться

Россиянам рассказали, за какие платежи ЖКХ можно не рассчитываться.
Речь идет о дополнительных услугах компании: страхования, оплаты консьержа и других.
Экономист напомнила, что важно различать платежи за коммунальные и жилищные услуги.
Коммунальные услуги обязательно оплачивать. Счета за холодную и горячую воду, водоотведение, тепловую энергию, электро- и газоснабжение, а также отопление относятся в эту категорию.
«Тем не менее, можно отказаться от дополнительных услуг, таких как: телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах. Все это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень услуг, утвержденный на собрании жильцов с представителями УК и включенный в договор с управляющей компанией», – отметила эксперт в беседе с 1prime.ru.
Напомним, ранее специалисты рассказали о росте цен на такси.