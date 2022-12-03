«Не входит в перечень»: экономист объяснила, от каких услуг ЖКХ можно отказаться

«Тем не менее, можно отказаться от дополнительных услуг, таких как: телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах. Все это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень услуг, утвержденный на собрании жильцов с представителями УК и включенный в договор с управляющей компанией», – отметила эксперт в беседе с 1prime.ru.