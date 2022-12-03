Цены вверх: что точно подорожает с 1 января

С 1 января россиян ждет не только новый год, но и новые цены на многие товары и продукты. Причем, повода для радости нет – будет повышение. Теперь платить больше люди будут сразу за несколько статей расходов.

«На уровень и динамику цен всех товаров влияют ставки косвенных налогов – акцизов и НДС. Ставки НДС в 2023 году останутся неизменными. А вот с акцизами дела обстоят сложнее»

Возможно, самое время пересмотреть вредные привычки и, наконец, избавиться от них. Поскольку с нового года вырастут цены на табачную продукцию и алкоголь. Поскольку ставки акцизов на них изменятся, сообщает Telegram-канал «Прайм».

Также грядет неизбежное повышение цен на автомобили, мотоциклы, бензин и дизельное топливо. Неурожай кофе скажется на росте стоимости этого продукта для россиян – все виды кофе неминуемо подорожают.

Ну а, как известно, рост цен топливо последовательно отразится на ценах практически всех товаров, ведь транспортировка грузов осуществляется в основном автомобилями. Вслед за этим возрастут и тарифы на пассажироперевозки.