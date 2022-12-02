На кого свалится денежный мешок в декабре: названы три знака зодиака

Известный астролог Анжела Перл заявила, что в декабре уходящего года три знака зодиака ждет небывалый финансовый успех.

Весам повезет больше всех. Представители этого созвездия урвут денежный куш! Главное, правильно им распорядитесь и не траться сразу все сбережения.

Фортуна улыбнется Стрельцам и Водолеям. Последние, правда, транжиры и сразу же придумают - как потратить кровно заработанные средства. Астролог советует проявить терпение - в 2023 году вам понадобятся деньги.

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