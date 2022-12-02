В Ozon сделали громкое заявление об отмене доставок товаров

Покупатели популярного интернет-магазина Ozon пожаловались, что не могут дождаться свои товары. По непонятным причинам работники маркетплейса либо сильно задерживают доставку, либо вообще отменяют в самый последний момент.

В Ozon прокомментировали ситуацию Teleprogramma.pro. Несмотря на то, что до праздника еще три недели, в маркетплейсе утверждают, что уже начался праздничный ажиотаж.

«Из-за ажиотажного спроса и большой нагрузки на логистику в период распродаж сроки доставки могут быть дольше обычного. Это нормально в период высокого сезона в онлайн-коммерции. При этом мы всегда информируем клиентов, если по каким-то причинам заказ задерживается», - заявили в Ozon.

Однако с Ozon подобное происходит не только в праздники. Интернет-магазин может легко аннулировать покупку, предупредив покупателя за один день до срока доставки.

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