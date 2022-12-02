Москвичи избавляются от квартир: количество срочных продаж в столице выросло на 52 процента

Если вы давно мечтали обзавестись собственным жильем в Москве, сейчас настал самый подходящий момент претворить эту мечту в жизнь. Дело в том, что в последние месяцы многие москвичи решили покинуть страну, а потому они начали выставлять свои квартиры на продажу. На фоне огромного количества предложений, меньшего спроса и срочности сделок цены на квартиры снизились.

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Сообщается, что за октябрь число срочных продаж выросло почти на 52 процента. Инвесторы сейчас очень внимательно отслеживают появляющиеся предложения срочных продаж, потому как купить квартиру в таких случаях можно с действительно хорошей скидкой.

В 2021 году средняя скидка при срочной продаже жилья составляла 10-15 процентов, а в этом году выгода при покупке может достигать аж 35 процентов.

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Продажи квартир физическими лицами порой бывают вызваны и другими причинами, помимо переезда за границу. К примеру, у многих владельцев квартир возникают финансовые проблемы, кто-то теряет доход и из-за этого больше не может выплачивать ипотеку.